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الزراعة: مصر تنتج 1.6 مليون طن من الأسماك من المزارع

السبت 23/يناير/2021 - 08:40 م
المزارع السمكية
المزارع السمكية
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ندى رأفت
قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، مصر في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع.

وأكد القرش خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الإنتاج السمكى بديل جيد للبروتين من أصل حيوانى، لافتا إلى أنشاء الدولة، بركة غليون، وافتتاح مشروع الفيروز اليوم.

وأوضح معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، أن الدولة المصرية تولى قطاع الزراعة اهتمام كلل، وتتوسع أفقيا ورأسيا فى المشاريع التى توفر اللحوم.

وكشف الدكتور محمد القرش، أن الدولة تنتج حوالى 1.6 مليون طن من الأسماك من المزارع، من إجمالي الإنتاج 2 مليون طن.
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