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حوادث

السجن 15 سنة لعامل زراعي يتاجر في المخدرات بملوي المنيا

السبت 23/يناير/2021 - 09:22 م
محاكمة
محاكمة
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ايمن رياض
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عامل زراعي ببندر ملوي وتغريمه مبلغ 50 ألف جنية ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة عامل أخر، وذلك في القضية رقم 13267 لسنة 2020جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

فقد عاقبت المحكمة المتهم " إ- ع- ع- و " 29 عامًا عامل زراعي ومقيم ببندر ملوي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 50 ألف جنية، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لقيامه بتكوين تشكيل عصابي مع شخص آخر تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين وبراءة " ع-ع-ا-ج-" 35 عامًا عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي،  كان متهمًا في ذات القضية.

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حيث تم القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات وتم التحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدم. 

وأستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى الأدلة وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا. 

كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي وكان بحوزتهما بغرض البيع والتكسب من ورائها.

يذكر أن المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا احال القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الإتهام الوارد في القانون الجنائي في هذا الشأن وذلك في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020. 
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