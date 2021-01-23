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برلمان

رئيس لجنة الشباب والرياضة: السيسي يُولي اهتمامًا بالقرى المصرية

السبت 23/يناير/2021 - 09:02 م
النائب محمود حسين
النائب محمود حسين عضو مجلس النواب
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القسم السياسي
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بورسعيد تمثل اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذه المدينة الباسلة التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها لما تملكه من مشروعات قومية ضخمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرى المصرية، حيث إن مشروع اليوم الذي كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة يهدف لتطوير القرى المصرية والتي تضم 375 تجمعا ريفيا بـ4.5 مليون مواطن ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه بإجمالي 1180 مشروعا وتم تقسيمهم لـ 143 تجمعا ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن محاور زيارة الرئيس السيسي اليوم شملت عدة جوانب لتطوير حياة المواطن المصري، وبناء مصر الحديثة، فقد كان الحديث ثري بمشروعات تطوير السكك الحديدية، والقرى المصرية، بالإضافة إلي المشروعات الجاري العمل بها.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن افتتاح مشروع المزارع السمكية "الفيروز" سيحقق عائد اقتصادي كبير لصالح الدولة المصرية.
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