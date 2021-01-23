مبادرة كل يوم شاعر تستضيف التونسية إيمان الفالح

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران مقرر اللجنة فعاليات برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس، ونلتقى خلالها مع (الشاعرة إيمان الفالح - تونس)، التى تقرأ قصائد شعرية بعنوان "حيرة جدران - من دون اتجاه - بيت ترفعه الغيوم".





يأتى ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".





يذكر أن إيمان الفالح نشر إنتاجها الشعرى بالعديد من المجلات والصحف العربية وخاصة التونسية منها، أما عن إصداراتها فقد صدر ديوانها الأول “يداك أسمائي الغريبة “سنة 2019 وقد احتوى على 35 قصيدة نثرية راوحت فيها بين النص الطويل والقصير، ولها مجموعة شعرية ثانية جاهزة للطباعة تحت عنوان “معطف لسيدة الرمل” تضمنت 69 قصيدة نثر، بالإضافة إلى بعض المخطوطات الأخرى.





ومن قصيدة حيرة جدران تقول الشاعرة:

تسألني الجدران

والجدران سجينة أفكاري

متى سنتحرر من ندى أنفاسك

و من سواد السطوة في عينيك؟

ثقيل هو البيت

بالأسئلة والتكرار

بالأوراق الممزقة

بقصائد دمعت ولم تكتب.

ثقيل هو البيت

بنزيف الجدران

وبحيرة النوافذ المغلقة.

سأكتب بعمق المكان وأبعد من ضيقه

عن الحدائق المعلقة في مخيلتي

عن ممر البحر بين يدي

وعن صياد علقت صنارته بكفي

عن سلال فارغة

وأسماك ميتة

عن أقدام حافية

وشاطئ محترق

عن حذاء متروك، للريح يبتسم

سأكتب بعمق المكان وأبعد من

صمت جدرانه

عن بيت يمشي ليلا بسكانه

النوافذ تتثاءب

والطرقات مغمضة