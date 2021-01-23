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اللجنة العلمية لـ كورونا: اللقاح الأمل في التخلص من الوباء

السبت 23/يناير/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الوزارة وضعت خطة واضحة لتوزيع اللقاح داخل مصر، معقبا: اللقاح لن يكون متوفرا للجميع.. سيتوفر فقط للفئات الأكثر عرضة وهم الطواقم الطبية والممرضون، ثم كبار السن ومرضى السرطان والأمراض المزمنة.

و أوضح ، أن اللقاح الأمل في التخلص من هذا الوباء المتواجد بيننا منذ عام، متسائلا لا أعرف سبب تخوف المواطنين من اللقاح، نحن نقوم بإعطاء أطفالنا لقاحات شلل الأطفال والحصبة وهم في بداية عمرهم.

وأكد "حسني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، تم اختيار اللقاح المستخدم داخل مصر بناء على التكنولوجيا وليس على أساس الدولة المصنعة، مشددا على أن أفضل لقاح حاليا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

واسترسل: اللقاح المستخدم اللقاح التي تمت دراسته داخل مصر والإمارات، منوها إلى أن نسبة الفاعلية للقاح تصل إلى 86%، أي أن هناك 86% لم يصابوا بالفيروس والباقي أصيبوا ولكن أقل شدة بكثير من دور البرد.


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