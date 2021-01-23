الثروة السمكية: مشروعات اليوم تستهدف إنتاج 13 ألف طن

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية مزارع الأسماك التي افتتحت اليوم تستهدف إنتاج 13 ألف طن وتستخدم تكنولوجيا حديثة للخروج بجودة عالية.





أوضح مصيلحى، خلال مداخلة مع "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مشروع شرق التفريعة وهو قائم على مساحة 26 ألف فدان، منها 16 ألف فدان استزراع سمكى، تم افتتاح المرحلة الاولى منه اليوم 5 آلاف فدان.





وتابع: الـ 10 ألف فدان الباقية منطقة صيد حر منتظر تنتج 5 آلاف طن، لافتا إلى أن المشروع يقوم على المياه المالحة.









كان قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، مصر في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع.





وأكد القرش أن الإنتاج السمكى بديل جيد للبروتين من أصل حيوانى، لافتا إلى أنشاء الدولة، بركة غليون، وافتتاح مشروع الفيروز اليوم.





وأوضح معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، أن الدولة المصرية تولى قطاع الزراعة اهتماما كبيرا، وتتوسع أفقيا ورأسيا فى المشاريع التى توفر اللحوم.





وكشف الدكتور محمد القرش، أن الدولة تنتج حوالى 1.6 مليون طن من الأسماك من المزارع، من إجمالي الإنتاج 2 مليون طن.



