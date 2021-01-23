كامل الوزير: لم يتم إنشاء خطوط سكة حديد من 1940.. ونعمل وفق خطة طموحة للتطوير

قال كامل الوزير وزير النقل، إن مصر بها مشروعات تنموية كثيرة في كافة القطاعات، مضيفا: "مصر لديها أكبر مزرعة سمكية في العالم".





وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شرق بورسعيد يعاد صياغتها ويتم تطويرها بالكامل"، مضيفا :" منذ تولي حقيبة وزارة النقل تم وضع خطة طموحة لتطوير السكك الحديد".





وتابع كامل الوزير: " السكك الحديد المصرية بدأت بخط القاهرة اسكندرية والقاهرة أسيوط ووصلنا في عام 1940 لـ 9 ألاف كيلو متر سكة حديد ولم يتم إنشاء أي خط جديد من ذلك الوقت وإلى الأن ".





وأكمل كامل الوزير:" وجدت 400 جرار معطل من أصل 800 جرار بعد تولي مسؤولية وزارة النقل، وتم التعاقد على 260 جرار جديد و1300 عربة قطار جديدة للتطوير".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.