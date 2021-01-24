تمريض حلوان: تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة لمواجهة فيروس كورونا.. وعميد تربية موسيقية يعلن توقف الدورات لحين استئناف الدراسة

كلية التمريض شئون العاملين تعمل بضوابط احترازية

وقف الدورات التدريبة بكلية التربية الموسيقية حلوان









قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الكلية التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.





وأوضح الدكتورة صفاء صلاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى العون، أن الكلية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر لتجنب حدوث أى إصابات بفيروس كورونا





وطلبت الدكتورة صلاح من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء تواجدهم فى الكلية .





وأضافت الدكتورة صفاء أن الكلية إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية بعد أن كانت الكلية قد توقفت عن مناقشتها بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء وان الكلية تناقش رسائل الماجستير والدكتورة تحت ضوابط تم تحديدها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الجامعة، حيث يتم مناقشة الرسالة العلمية فى الكلية بحضور كل من الطالب و الدكتور المشرف الرئيسى على الرسالة ومن الممكن السماح للجنة الحكم والمناقشة الحضور فى الكلية أو من خلال الحضور اونلاين

كما شددت الدكتورة صفاء على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لجميع الحاضرين لمناقشة الرسالة العلمية من ارتداء الكمامة طول تواجده فى الكلية مع الحرص على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الحضور، وذلك فى ضواء مجابهة جائحة تفشى فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع.













قال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان،ان الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى اطلاقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد )، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة.









ونوه الدكتور كرم ملاك، أن الكلية اوقفت الدورات التدريبة التى كانت تعدها بعد قرارت رئسة المجلس الاوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة وانه لم يتقرر بعد موعيد لعودة هذه الدورات مره اخره وقد جاء هذا ضمن إجراءات التى اتخذتها الجامعة والكلية الحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي لإنتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.





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ولفت إلى أن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها بشكل طبيعي في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى المساعدة، وأن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث تكدس أو زحام ضمن إجراءات التى اتخذتها الجامعة الحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.



