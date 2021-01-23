ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية

السبت 23/يناير/2021 - 09:16 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

تعادل فريق الزمالك مع أسوان سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 20 نقطة.

- لم يذُق طعم الخسارة ولكن!.. هل أخطأ الأهلي بالتعاقد مع موسيماني
يحتفظ هذا الأسمر ممتلئ الوجنتين القادم من أقصى الجنوب بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بعد حسم لقب البطولة الأغلى للنادي الاهلي والفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن التفاصيل تحمل أزمات لـ بيتسو موسيماني والمطلوب منه أكثر مما قدمه الجنوب أفريقي.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين قيام النادي الأهلي بصرف 60 مليون جنيه قبل السفر الى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. 

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه سيشجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

ترشيحاتنا

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

ترتيب الدورى .. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا والجونة ثالثا

بعد موقف فلوريدا.. تقارير: ميلانيا قد تطلب الطلاق من ترامب

حفيدة فريد الأطرش وأسمهان تبكي على الهواء بسبب مرضها ومنعها من الزواج .. تفاصيل

السيسي: بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا.. فيديو

الزمالك يتصدر تريند تويتر بعد التعادل مع أسوان.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية