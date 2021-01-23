أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
تعادل فريق الزمالك مع أسوان سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 20 نقطة.
- لم يذُق طعم الخسارة ولكن!.. هل أخطأ الأهلي بالتعاقد مع موسيماني
يحتفظ هذا الأسمر ممتلئ الوجنتين القادم من أقصى الجنوب بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بعد حسم لقب البطولة الأغلى للنادي الاهلي والفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن التفاصيل تحمل أزمات لـ بيتسو موسيماني والمطلوب منه أكثر مما قدمه الجنوب أفريقي.
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين قيام النادي الأهلي بصرف 60 مليون جنيه قبل السفر الى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
- مسئول سابق بالزمالك: سأشجع الأهلي في مونديال الأندية.. وعقد شيكابالا لم يكن يسمح بتوقيع عقوبات مالية عليه
أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه سيشجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.