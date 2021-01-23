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حوادث

عبدالتواب يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 09:18 م
الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الداخلية
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قسم الحوادث
هنأ المستشار حمدي عبدالتواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؛ وال 69 لعيد الشرطة.

وأعرب عبدالتواب؛ عن تقديره لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لبناء مصر؛ داعيا الله أن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء؛ التي تشهدها مصر في كافة ربوعها.

كما هنأ اللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية؛ وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بالذكرى ال 69 لعيد الشرطة.

وقال إن هذه المناسبة ستظل عالقة في الأذهان وتبرهم على ما يقدمه رجال الشرطة لحماية وصون أمن مصر؛ وأضاف: يضرب رجال الشرطة أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه؛ ومواجهة الإرهاب والجريمة.
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