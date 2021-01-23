عبدالتواب يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

هنأ المستشار حمدي عبدالتواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؛ وال 69 لعيد الشرطة.





وأعرب عبدالتواب؛ عن تقديره لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لبناء مصر؛ داعيا الله أن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء؛ التي تشهدها مصر في كافة ربوعها.





كما هنأ اللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية؛ وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بالذكرى ال 69 لعيد الشرطة.



