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تعليم

إعلانها في فبراير.. عميد زراعة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الأول على 4 فترات خلال اليوم

السبت 23/يناير/2021 - 10:48 م
الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول ولكن لم يتم الاعلان عنها حتي الان حسب قرارات المجلس الأعلي للجامعات في بداية فبراير سوف يتم الاعلان عنها .


وأضاف عميد زراعة عين شمس لـ صدى البلد، إنه تم وضع سيناريوهات لإجراء الامتحانات بشكل سليم بدون معوقات مشيرا الى انه لاول مرة جعل الامتحانات علي 4 فترات منوها ان الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات أونلاين عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن جداول الامتحانات حتى الآن.

وأكد أن الامتحانات سوف تتم على 4 فترات باليوم، نظرا لجائحة كورونا مع تطهير وتعقيم المدرجات باستمرار حال صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات باداء الامتحانات في موعدها .

ووجه الدكتور أحمد رسالة للطلاب إلي ضرورة استعداد الطلاب للامتحانات ومراجعة المناهج أكثر من مرة لتخطي هذه المرحلة بسهولة .
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