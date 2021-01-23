الرئيس السيسي يعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا غدًا

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق بورسعيد، بشأن الصناعة فى مصر.





وأوضح الرئيس السيسي خلال الفيديو الذي أذاعته "اكسترا نيوز"، قائلا:"إن الدولة تصيغ مواردها وإنفاقها، ونحن نضع أرقاماً فى الموازنة للقطاعات خلال الثلاث سنوات القادمة، ونتمنى توفير مستلزمات الصناعة من داخل الدولة المصرية، حتى لا يحدث طلب على الدولار".





وأضاف الرئيس السيسى: أنا متفائل بالله وبكرة هنبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.





وتابع الرئيس قائلا: من خلال تواجدكم معانا اليوم، شوفتوا الدولة تتصدى لكل شئ، ودا أمر محتاج يوصل للناس كلها بمختلف قطاعاته".





وأضاف الرئيس فى حديثه للإعلاميين والصحفيين: يجب توعية الشعب المصرى بأن الدولة تعمل على تطوير كل القطاعات وليس قطاع بعينه، وقال: «مشروع تطوير القرى المصرية، إحنا قدمنا للناس من خلالكم إيه اللي هيتعمل ببساطة، لكن إحنا ما ننشده هو تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل».





وكشف الرئيس السيسي أمام الإعلاميين والصحفيين، أن التكلفة المالية لمشاريع الريف المصرى مخططة.