الزراعة: الرئيس وجه بتطهير البحيرات للاستفادة منها

قال الدكتور صلاح مصيلحي ، رئيس هيئة الثروة السمكية ، إن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة للبحيرات المصرية،والتي تبلغ حوالي 9 بحيرات ، مشيرًا إلى ان هناك مساحات كبيرة من هذه البحيرات يكون إنتاجها دون المستوى نظرًا لعمليتي الصرف الزراعي،والتلوث التي تعرضت لهم البحيرات في السنوات الأخيرة .

وأضاف "محمد القرش" معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"،أن الصيد الجائر من قبل الصيادين في بعض البحيرات،أحد العوامل التي أثرت على إنتاج هذه البحيرات من الثروة السمكية،مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطهير البحيرات للاستفادة منها.

وتابع معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة ، أن يتم العديد من الاستثمارات في البحيرات المصرية تصل إلى المليارات ، مشيرًا إلى أن العمل قائم على مدار الـ 24 ساعة ، وأن العواقب التي كانت تواجهنا معظمها تم حلها ، مؤكدًا أن هناك عمل ترتيبات صارمة من أجل عملية التطوير في بحيرة " البردويل " .

وأكد " مصيلحي " ، أن الأسبوع الماضي ، اجتمع محافظ الفيوم ، والجهات التنفيذية من أجل البدء في حل مشاكل بحيرة " قارون " ، مؤكدًا على رقابته الشديدة على العمل ، وزيارته للبحيرات بنفسه من أجل متابعة العمل والتطور ، قائلًا : " أنا بنزل بنفسي البحيرات بالساعة والساعتين وأتابع كل الأنشطة المختلفة الموجودة في البحيرات بالتنسيق مع قوات الأمن " .



