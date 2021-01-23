رئيس لجنة كورونا: ما يعلن من إصابات بالفيروس يمثل 15% فقط

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة تقتصر فقط على الحالات التي توجهت إلى المستشفيات من أجل طلب الرعاية الصحية، معقبا: الأرقام تقتصر على الحالات المتوسطة والشديدة، أما الحالات البسيطة التي لم تتوجه إلى الوزارة ليست معلنة.



وشدد على أن الحالات البسيطة والخفيفة ليست معلنة في تقرير وزارة الصحة، معقبا: 85% من مصابي كورونا في مصر من أصحاب الحالات البسيطة.



وأضاف "حسني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": هناك وفرة في الأماكن داخل المستشفيات في ومصر وأيضا داخل العناية المركزة وهذا يشير إلى انخفاض الأعداد فعليا، مشيرا إلى أن المواطنين سيتلقون اللقاحات خارج مستشفيات الوزارة عن طريق مراكز موجودة في كل المحافظات.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة اجتمعت بالفعل من أجل تحديد أماكن مراكز تلقي اللقاحات في مصر، معقبا: الشخص الذي سيقوم بإعطاء الجرعة لن يكون من الأطباء بل سيكون من جهات معنية داخل الوزارة.



وعن إمكانية تناول جرعتين من لقاحين مختلفين، أوضح أن هذا يمكن أن يتم في حالة تطابق المادة الفعالة للأثنين، غير هذا لا يمكن.

