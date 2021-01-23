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منوعات

بيع عملة عمرها 800 عام بـ 10 ملايين جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف

بيعت عملة ذهبية عمرها ما يقرب من 800 عام ، وصفت بأنها تظهر أول صورة  الحقيقية  لملك إنجليزي ، بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني (أكثر من 10 ملابين جنيه مصرى تقريبا) في مزاد علني.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بيع قرش الذهب الذي يظهر فيه هنري الثالث ، والمقدر أنه من حوالي 1257 ،  في مزاد  في بمدينة دالاس ، بولاية  تكساس ، بعد مزاد استمر يومين انتهى يوم الخميس وشهد تلقيه 17 عرضًا وبيعه مقابل 720،000 دولار ، أو 526،000 جنيه إسترليني .


 كانت العملة المعدنية هي الأكثر مبيعًا في مزاد بأكثر من 5400 قطعة نقدية بريطانية وغيرها ، يعود تاريخ بعضها إلى القرن الخامس قبل الميلاد.


كانت ثاني أعلى عملة مبيعًا بريطانية أيضًا ، حيث تم بيع عملة ذهبية لعام 2019 من إليزابيث الثانية ووزنها كيلوغرامين مقابل 360 ألف دولار أو 263 ألف جنيه إسترليني.

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