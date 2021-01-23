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ديني

حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة؟ المفتي يجيب

السبت 23/يناير/2021 - 09:31 م
د. شوقي علام
د. شوقي علام
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عبد الرحمن محمد
ظاهرة منتشرة بين المواطنين بأن يقوموا بذبح شاه او شاتين عندما يشتري الفرد سيارة جديدة او يشيد منزلا او افتتاح محال تجاري وذلك بدافع ابعاد العين او لمنع الحسد. 

دار الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول : رزقني الله بمنزل جديد فهل يجب علي الذبح ؟ 

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية  قال إنه إذا ذبح الإنسان من أجل بناء بيت جديد، فلا بأس به، فهو لم يذبحه على أنه أضحية، أو على أنه صدقة، وإنما ذبحه بهذه المناسبة ولا يقال: إنه ليس لله، لأن كل شيء لله: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ" [الأنعام:162]، لكن الذي دفعه إلى ذلك كونه بنى بيتًا وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته. 

وأضاف علام، أنه لا يجب عليك ذبح ذبيحة لبناء بيت جديد فهذا ليس من الأمور الواجبة وإنما شكرا للمُنعم عز وجل أن رزقك التوفيق فى بناء هذا المنزل.

وقال : إنه يمكن ان تذبح ذبيحة على سبيل الاستحباب تقربًا وشكرًا لله على نعمه التوفيق وهذا من محاسن الأخلاق ومندرج تحت عموم الله سبحانه وتعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا".

 وإن كات ذبح شيء لله لدفع الحسد هذا معنى حسن، ولكن يجب أن تكون النية خالصة لله لشكر النعمة ونية فدو الشقة أو السيارة ودفع الحسد عنها، وهذا من المقربات وموجود فى المستحبات الشرعية تحت اسم الوكيرة، وهى الوليمة التي تعقد لأجل البيت الجديد".
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