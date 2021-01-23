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برلمان

برلمانى: مشروع الفيروز يجتذب آلاف العمال ويخلق واقعا تنمويا كبيرا

السبت 23/يناير/2021 - 09:49 م
مشروعات الإستزراع
مشروعات الإستزراع السمكي
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضخامة مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.


واضاف رشاد خلال تصريحات له اليوم، أنه إنجاز جديد لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة، التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.


وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع، يمثل قيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء، كما انه سيعمل على إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بالمنطقة ويوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات.


وتابع نائب الاسكندرية، أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في مجالات الزراعة والاستصلاح الزراعى والاستزراع السمكى على مدى السنوات الماضية جذبت أنظار العالم، لأنها عملت على الاستفادة من كافة الامكانيات والمقدرات المصرية.


واكد عثمان، أن مصر خطت خطوات واسعة في مجال مشاريع الاستزراع السمكي،  كما أن مشاريع شرق التفريعة متعددة وتجتذب آلاف العمالة، مضيفا: أن مصر تشهد جهدا هائلا من جانب الرئيس السيسي لتحقيق  التنمية في كافة ربوع الوطن.
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