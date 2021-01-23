«الجيوشي» لـ صدى البلد: تدريس مادة القضايا المجتمعية لتنمية الوعي لدى الطلاب





قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، إن تدريس مادة "القضايا المجتمعية" للطلاب يساعد على رفع الوعي في الكثير من الجوانب ، فهناك العديد من القضايا التي يجب خلق وعي تجاهها .





وأضاف ، "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن مثل هذه المواد تعمل على خلق الوعي لدى الطلاب في الجوانب التي تتناولها هذه المادة مثل القضايا التي تتعلق بالزيادة السكانية ، وحقوق الإنسان ، والشفافية ، ومكافحة الفساد .





اقرأ أيضًا :





وأوضح ، أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر سلبا على العملية التعليمية إذا استمرت في الزيادة دون التوعية للتصدي لها ، كما أن الشباب يعد المستهدف الأول من التوعية بمثل هذه الأمور والقضايا ، فالشباب هم مستقبل الوطن ولا بد من إعداده وتوعيته بشكل كاف في مختلف الجوانب والمجالات .





وتابع ، أنه يجب العمل على حب الطلاب لهذه المادة وليس إلزامهم بها من أجل الامتحانات فقط ، فالطالب إذا أحب هذه المقررات ، فإنه سيطبق جميع المعلومات التي يدرسها بها ، وهذا هو الهدف من طرح مثل هذه المقررات .









وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية .





و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الإنسان -الشفافية ومكافحة الفساد)





وشدد المجلس الاعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.