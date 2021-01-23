ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

«الجيوشي» لـ صدى البلد: تدريس مادة القضايا المجتمعية لتنمية الوعي لدى الطلاب

السبت 23/يناير/2021 - 10:33 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
Advertisements
أحمد الشاهد

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، إن تدريس مادة "القضايا المجتمعية" للطلاب يساعد على رفع الوعي في الكثير من الجوانب ، فهناك العديد من القضايا التي يجب خلق وعي تجاهها .

وأضاف ، "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن مثل هذه المواد تعمل على خلق الوعي لدى الطلاب في الجوانب التي تتناولها هذه المادة مثل القضايا التي تتعلق بالزيادة السكانية ، وحقوق الإنسان ، والشفافية ، ومكافحة الفساد .

اقرأ أيضًا : 

وأوضح ، أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر سلبا على العملية التعليمية إذا استمرت في الزيادة دون التوعية للتصدي لها ، كما أن الشباب يعد المستهدف الأول من التوعية بمثل هذه الأمور والقضايا ، فالشباب هم مستقبل الوطن ولا بد من إعداده وتوعيته بشكل كاف في مختلف الجوانب والمجالات .

وتابع ، أنه يجب العمل على حب الطلاب لهذه المادة وليس إلزامهم بها من أجل الامتحانات فقط ، فالطالب إذا أحب هذه المقررات ، فإنه سيطبق جميع المعلومات التي يدرسها بها ، وهذا هو الهدف من طرح مثل هذه المقررات .


وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية .

و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الإنسان -الشفافية ومكافحة الفساد) 

وشدد المجلس الاعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليس فقط شرطا للتخرج.. رئيس جامعة سوهاج يكشف سبب إضافة تدريس اللغة الألمانية بكليات الطب والهندسة

مشاركون بندوة "الأعلى للثقافة": الدولة تتصدى لمواجهة الفساد بكافة أنواعه

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. تأكيد على موعد الامتحانات رغم تعدد المقترحات.. وبحث آليات منهج الزيادة السكانية

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات

تدريس مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات كـ "شرط" للتخرج

مصير امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وموعد انتهاء الإجازة

ترشيحاتنا

الوفاء.. كلبة تنتظر صاحبها 6 أيام خارج المستشفى

كيس مائي في الرقبة.. منال الصيفي تكشف تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي

السيسي: بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا.. فيديو

ترتيب الدورى .. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا والجونة ثالثا

حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة؟ المفتي يجيب

اتحاد الكرة يصدم سموحة فى أزمة هدف مباراة بيراميدز الملغي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه