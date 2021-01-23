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أخبار العالم

طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق أجواء لبنان

السبت 23/يناير/2021 - 09:43 م
مقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية
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قسم الخارجي
أصدرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني بيانا ذكرت فيه أنه "بتاريخ 22 / 1 / 2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.00 من فوق بلدة يارون.

 تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

واستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل تكنولوجية متطورة في إسقاط حوامة صغيرة تسللت من حدود لبنان أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت أن الحوامة تسللت مسافة 150 مترًا داخل الحدود قبل أن يتم إسقاطها، وأشار إلى أنه لم يعثر بداخلها على أي متفجرات، بعد تفتيشها.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تكون الحوامة تسللت بهدف جمع معلومات، وأنه يتم فحص فيما إذا كان حزب الله يقف خلف تسييرها.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إسقاط حوامة صغيرة بدون إطلاق نار عليها، إذ وقعت حادثة مماثلة قبل شهرين.
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