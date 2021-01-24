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تكنولوجيا

بعد وضع شاومي على القائمة السوداء.. هاتف Xiaomi Mi 11 يبيع مليون وحدة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:02 ص
هاتف Xiaomi Mi 11
هاتف Xiaomi Mi 11 يبيع مليون وحدة
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ندى على
كشفت شركة شاومى الصينية، تحقيق هاتفها الرائد للعام الحالى 2021 ، Xiaomi Mi 11 مبيعات قياسية بعد أيام قليلة من طرحه للبيع فى الأسواق، على الرغم من وضع الإدارة الأمريكية لشركة شاومى على القائمة السوداء. 

وبحسب موقع  Gizmochina التقنى فإن تمكن هاتف Xiaomi Mi 11 من تحقيق مبيعات مليون وحدة فى أيام معدودة بالرغم من إعلان الإدارة الأمريكية منذ أيام عن وضع الشركة على القائمة السوداء الأمريكية للتعاون التجارى والذي بدوره  سيحرم الهاتف  من الخدمات الجديدة لجوجل والشركات الأمريكية الأخرى. 


ونفد هاتف Xiaomi Mi 11 من الأسواق للمرة الثانية الأسبوع الماضى، بعدما حقق مبيعات أكثر من نصف مليون جهاز، فى أول عملية بيع له فى الأسواق، بعدما نفد فى المرة الأولى  خلال نصف دقيقة فقط، بمجرد الإعلان الرسمى عنه.

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11  بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام. 

ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11  على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط. 

ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 11    
نسخة 8/128 جيجابايت  610  دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصرى. 
نسخة 8/256  جيجابايت  660  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 373 . 10 جنيه مصرى. 
نسخة 12/256 جيجابايت  720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصرى.
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