بعد وضع شاومي على القائمة السوداء.. هاتف Xiaomi Mi 11 يبيع مليون وحدة

كشفت شركة شاومى الصينية، تحقيق هاتفها الرائد للعام الحالى 2021 ، Xiaomi Mi 11 مبيعات قياسية بعد أيام قليلة من طرحه للبيع فى الأسواق، على الرغم من وضع الإدارة الأمريكية لشركة شاومى على القائمة السوداء.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن تمكن هاتف Xiaomi Mi 11 من تحقيق مبيعات مليون وحدة فى أيام معدودة بالرغم من إعلان الإدارة الأمريكية منذ أيام عن وضع الشركة على القائمة السوداء الأمريكية للتعاون التجارى والذي بدوره سيحرم الهاتف من الخدمات الجديدة لجوجل والشركات الأمريكية الأخرى.









ونفد هاتف Xiaomi Mi 11 من الأسواق للمرة الثانية الأسبوع الماضى، بعدما حقق مبيعات أكثر من نصف مليون جهاز، فى أول عملية بيع له فى الأسواق، بعدما نفد فى المرة الأولى خلال نصف دقيقة فقط، بمجرد الإعلان الرسمى عنه.





ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام.





ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى بقوة 50 واط.





ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 11

نسخة 8/128 جيجابايت 610 دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصرى.

نسخة 8/256 جيجابايت 660 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 373 . 10 جنيه مصرى.