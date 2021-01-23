بعد تراجع معدلات الفقر للمرة الأولى في 20 عاما .. خبراء: اجراءات الحكومة قبل كورونا ساعدت في تقليل الأثر.. والحماية الاجتماعية إحدى الآليات

خبير:

الحكومة نجحت في السيطرة علي تداعيات كورونا باشادة المؤسسات الدولية





واصف:

قيمة الدولار تراجعت في العام الماضي







وزير المالية:

تراجع معدلات الفقر لأول مرة بمصر منذ 20 عامًا

قال خبراء الاقتصاد والاعمال، إن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الاجراءات خلال الفترات السابقة لمواجهة الآثار التضخمية التي خلفتها تداعيات وباء كورونا المستجد عبر آليات استبقاية لامتصاص الصدمات وتقليل الآثار السلبية لتلك الجائحة.





وأكد الخبراء أن الآثار لتلك الاجراءات ظهرت من خلال تقليص معدلات الفقر ودعم البرامج الحمائية وخصوصا بعد تجاوز حجم ما تم تدبير لصرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال وقت الجائحة لأكثر من 5 مليارات جنيه بالاضافة لصرف مايقارب 65 مليار جنيه من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوباء كورونا .







أكد " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن تلك الاجراءات تؤكد أن الاقتصاد القومي أصبح مستقرا بالرغم من تأثر الاقتصاديات الكبري بوباء كورونا بموجتيه الأولي والثانية ولجوء البعض منها للاغلاق الكامل للحدود والاقتصاد وهو امر لم تفعله مصر.



قال " أبوزيد" إن اعلان وزارة المالية عن نجاح مصر في تخفيض معدلات الفقر للمرة الأولي خلال العقدين الماضيين هو امر طبيعي ومنطقي لما حققته الحكومة المصرية من منجزات ظهرت في صورة مشروعات تنموية و برامج اقتصادية واضحة وملموسة .



اشار الي ان نجاح الحكومة في تحقيق طفرات في ملف الميكنة للخدمات و خصوصا المعاملات التي طرفها الحكومة كمستحقات الضرائب والجمارك و الخدمات البنكية ساعد بصورة كبيرة علي توافر بيانات دقيقة وحصيلة لحظية للخزانة العامة تساعدها في الانفاق الفوري علي البرامج الاجتماعية وهو ماظهر منذ العام المالي الماضي من خلال تحقيق فائض اولي بموازنة العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي.







من جهته قال ايهاب واصف، نائب رئيس شعبة المجوهرات والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة نجحت خلال العام الماضي في رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إذ وصلت قيمة العملة الاجنبية أما نظيرتها المحلية لنحو 15.65 جنيه بنهاية العام الماضي بانخفاض يجاوز الـ 65 قرشا.



أوضح " واصف" لـ"صدي البلد" أن اسعار الذهب في مصر اصبحت مستقرة لارتباطه بتداعيات الأسواق الدولية، خصوصا وانه علي مدار الأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري هناك حالة من التذبذب الطفيف جدا في الاسعار والتي تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بنسب طفيفة.



اشار " واصف" إلي وجود حالة من الترقب بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن علي مستوي الاسواق الدولية سواء في اقرار حزم التحفيز المالي المقدرة بـ1.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي عاني منها الاقتصاد الأمريكي بالاضافة لموقف الإدارة الجديدة من الاجراءات العدائية مع الصين والتي كانت في عهد ادارة ترامب.



وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن أن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فعالية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنة في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عامًا، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى ٢٢,٦٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل ٢١٪ فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جـنيه منها ٨٤,٥ مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو ٦٩,٧ مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية ٦٣,٥ مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت ٣٤ مليار جنيه.



أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام ٢٠١٤، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.







قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية؛ إن اجراءات الحكومة لتقليل الاعباء عن الفئات المتضررة من وباء كورونا وتحريك الاقتصاد القومي كانت محل اشادة من مؤسسات التصنيف الائتماني من بينها وكالة بلومبرج ومؤسسة فيتش و موديز وغيرها بالاضافة لتقارير مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتحسن الجدارة الائتمانية في الاقتصاد المصري وتوقعات تحقيق معدلات نمو تصل لـ2.5% علي مستوي الاقتصاديات الدولية.