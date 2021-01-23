هل تجوز الزكاة لامرأة توفي عنها زوجها وتعول.. فيديو

هل تجوز الزكاة لامرأة توفي عنها زوجها وتعول.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.





قال الدكتور مجدي عاشور، إنه يجوز الزكاة مادام شعرت بذلك من حالها، مؤكدا أنه يجوز إخراج الزكاة لها.





هل في مال المعاق زكاة .. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول(عامًا هجريًا)وكان زائدًا عن الحاجة الأساسية للإنسان، يجب فيه إخراج زكاة المال وهي 2.5% من قيمة المال، أيا كان صاحب المال.









وأضاف الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في مال المعاق ؟ أن الزكاة تجب في مال المريض واليتيم كما تجب في مال الصحيح ويؤديها عنه وليه، مشيرًا إلى أن زكاة المال لا يشترط فيها صحة صاحب المال.





وأوضح أن على ولى المعاق أن يحافظ على مال هذا المعاق من الضياع بأن يدخلها في مشروع أو أي صفقة تدر له ربحًا بحيث لا يؤثر إخراج الزكاة منها على رأس المال، مؤكدًا أن زكاة المال تجب على الشخص في ماله على الكبير والصغير، الصحيح والسقيم.





حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

كان الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، قد قال إنه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لذوي الاحتياجات الخاصة إن كانوا غير قادرين على العمل؛ فيعدوا من المستحقين لها.









وأضاف « وسام» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه : « أم عليها تسعة أيام من رمضان الماضى، صامت منها خمسة أيام ، ولم تستطع اكمال ما تبقى نظرًا للمرض؛ فدفعت لابنها المعاق خمسين جنيهًا، علمًا بأنه فى الثلاثين من عمره وليس لديه عمل.. فما حكم إعطائه من مال الكفارة والزكاة؟»، أن ابن هذه المرأة لا تلزمها نفقته؛ ويعد من ضمن مستحقي الزكاة؛ فيجوز لها أن تدفع له من مال الزكاة أو الصدقة أو ما عليها من كفارة قضاء أو يمين.





وتابع أن دفع مال الزكاة أو الصدقات للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة يجوز سواء أكان هذا الشخص قريبًا للمزكي أو لا.



