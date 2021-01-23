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ديني

لم يكونوا مجرمين.. خالد الجندي لـ زاهي حواس: دافع عن تاريخ الفراعنة المشرف

السبت 23/يناير/2021 - 09:56 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الفراعنة ليس كلهم كفارًا فكان منهم مؤمنون، وغير مؤمنين، مستنكرًا ما اعتقد البعض بأن كل الفراعنة كانوا يواجهون الأديان وغرقوا جميعًا فى البحر بعدما طاردوا سيدنا موسى - عليه السلام-.


وطالب «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «dmc»، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، وعلماء الآثار، بأن يشرحوا للمصريين تاريخ الفراعنة والفارق بينهم وبينهم القدماء المصريين، قائلًا: «دافع عن تاريخ الفراعنة المشرف من المشايخ الذين "يعجنون" فى التاريخ الإسلامي».

وأضاف: «يا دكتور زاهى بعملك نداء على الهواء، المشايخ بيعجنوا فى التاريخ الإسلامي، لازم تدافع عن تاريخ مصر، تاريخ مصر الفرعونى تاريخ مشرف، الفراعنة كلهم لم يكونوا مجرمين ومدعى ألوهية، الفراعنة كان فيهم مؤمنون وأتقياء وصالحون».

وشدد على أن القرآن الكريم فرق بين القدماء المصريين والفراعنة، مضيفًا: «يا جماعة وضحوا للناس لأن الموضوع ميتسكتش عليه، فرعون ليس اسمًا بل رتبة، وهو اسم علم أعجمى ممنوع من الصرف».


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وكان الشيخ خالد الجندي، حذر من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعًا: "تلاقى واحد يقولك إحنا انصار الله أومال إحنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال إحنا مين كلنا سلفيين، علينا أن نترك هؤلاء النصابين تشويه صورة الإسلام».

واستطرد: «أجمل نسب فى القرآن الكريم كله بعد الانتساب إلى الله عزو وجل، والإسلام، أعظم وأعلى فئة مؤمنة فى القرآن كانوا الفراعنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ»، وهذا دليل إن هناك غيره كثير، وتلاقى حد يطلع يقولك متقولش إننا فراعنة، ده شرف لأى حد، فهم أعلاهم الله، حتى السحرة وقفوا ضد فرعون بعد إسلامهم».

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