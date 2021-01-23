لم يكونوا مجرمين.. خالد الجندي لـ زاهي حواس: دافع عن تاريخ الفراعنة المشرف

إن الفراعنة ليس كلهم كفارًا فكان منهم مؤمنون، وغير مؤمنين، مستنكرًا ما اعتقد البعض بأن كل الفراعنة كانوا يواجهون الأديان وغرقوا جميعًا فى البحر بعدما طاردوا سيدنا موسى - عليه السلام-. قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،









وطالب «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «dmc»، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، وعلماء الآثار، بأن يشرحوا للمصريين تاريخ الفراعنة والفارق بينهم وبينهم القدماء المصريين، قائلًا: «دافع عن تاريخ الفراعنة المشرف من المشايخ الذين "يعجنون" فى التاريخ الإسلامي».





وأضاف: «يا دكتور زاهى بعملك نداء على الهواء، المشايخ بيعجنوا فى التاريخ الإسلامي، لازم تدافع عن تاريخ مصر، تاريخ مصر الفرعونى تاريخ مشرف، الفراعنة كلهم لم يكونوا مجرمين ومدعى ألوهية، الفراعنة كان فيهم مؤمنون وأتقياء وصالحون».





وشدد على أن القرآن الكريم فرق بين القدماء المصريين والفراعنة، مضيفًا: «يا جماعة وضحوا للناس لأن الموضوع ميتسكتش عليه، فرعون ليس اسمًا بل رتبة، وهو اسم علم أعجمى ممنوع من الصرف».







