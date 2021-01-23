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رياضة

أخبار الزمالك | المطالبة بالعدالة التحكيمية ..تعليق باتشيكو على التعادل مع أسوان

السبت 23/يناير/2021 - 09:59 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 



أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .









علق الإعلامى خالد الغندور، على التحكيم فى مباراة الزمالك وأسوان التى انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".






أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريق أسوان لعب المباراة بالطريقة التي أرادها وحقق هدفه من اللقاء.




يعقد مسؤولو نادي الإسماعيلي، جلسة، مساء اليوم السبت، مع مسؤولي نادي الزمالك، لضم لاعب الفريق الأبيض، لتدعيم صفوف الفريق الاسمعلاوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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