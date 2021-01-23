أخبار الزمالك | المطالبة بالعدالة التحكيمية ..تعليق باتشيكو على التعادل مع أسوان

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:













أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .





































علق الإعلامى خالد الغندور، على التحكيم فى مباراة الزمالك وأسوان التى انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

























أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريق أسوان لعب المباراة بالطريقة التي أرادها وحقق هدفه من اللقاء.















