مشروع الفيروز للاستزارع السمكى.. الفلاحين: يهدف إلى الاكتفاء الذاتى.. وخبير: نستهدف فتح أسواق جديدة بالدول العربية والخليج لتصدير الأسماك.. والزراعة: ننتج 2 مليون طن

خبير: نستهدف فتح أسواق جديدة بالدول العربية والخليج لتصدير الأسماك

متحدث الزراعة: مصر الأولى أفريقيا فى الاستزراع السمكى والسادسة عالميا

الفلاحين: مشروع الفيروز للاستزراع السمكى يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى

عبد الستار: مشروع الفيروز هو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى





فى البداية، قال الدكتور صلاح حجازى، أستاذ بمركز البحوث الزراعية وخبير الاستزارع السمكى، إن مشروع الفيروز الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى المشروعات القومية السابقة، تهدف إلى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى مصر.





وأضاف "حجازى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلى 2 مليون طن بعد أن كان مليونا و 400 ألف طن خلال عام 2014، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية سواء التى تخص القطاع الخاص أو الحكومة، معلقا: "كل المشروعات تتم تحت رعاية الحكومة، وتوجيهات الرئيس".





وأشار خبير الاستزارع السمكى إلى وصول الإنتاج إلى 3 ملايين طن من إنتاج الأسماك خلال 4 سنوات، متوقعا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتى من الأسماك قبل الـ 4 سنوات، إذ إن نصيب الفرد من الأسماك فى مصر 20 كيلو خلال العام، أما نصيب الفرد العالمى 24 كيلو جراما خلال العام ليصل للاكتفاء الذاتى من الأسماك.





ونفى تأثر تصدير الأسماك أو إنتاجه بجائحة فيروس كورونا، لأن الإنتاج أو التصدير لم يتوقف يوما، فالجميع يعمل ولكنها أثرت على أسعار الأسماك، منوها إلى أنه زاد المعروض من الأسماك فقلت الأسعار.





وكشف عن الأسواق الخارجية المستهدف افتتاحها أمام الأسماك المصرية، وهى الدول العربية وأسواق الخليج، وذلك سيتم من خلال زيادة أنواع الأسماك المصرية من جهة، وممارسات مع المزارع بحيث يتم اعتماد جودته.





فيما قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ومتحدث الزراعة، إن هناك تطورا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا، وهذا يكفى للاقتراب من الاكتفاء الذاتى.





وأضاف القرش لـ "صدى البلد": "نستورد الأنواع التى لا يمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة، والماكريل، والرنجة، والسردين"، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى أفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.





وأشار إلى أن مصر هى الدولة السادسة فى إنتاج أسماك البلطى عالميا، منوها إلى أنها تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى.

وأوضح محمد القرش أن الدولة تهتم بتحقيق الآمن الغذائي للمواطن، وتوفير البروتينات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.





وتابع: "إجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده 325 ألف طن ولم تؤثر كورونا على التصدير حاليا".





وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين ، إن الاستزراع السمكى شهد قفزة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإن الهدف الأساسي من مشروع الفيروز للاستزراع السمكى هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتصدير الفائض عن الحاجة المحلية.

















وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إنتاج مصر حاليا من الاستزراع السمكي يقارب 2 مليون طن سنويا.









وأوضح أن مصر الأولى بين الدول العربية وقارة أفريقيا فى الاستزراع السمكى والسادسة على مستوى العالم.









وأشار عبد الرحمن أبو صدام إلى أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويساهم في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، كما أنه يوفر آلافا من فرص العمل، ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة جراء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني.









وأكد أن المشروع بموقعه المتميز يساهم في الاستفادة القصوى من الموارد المحلية واستغلال الخبرات الموجودة في المنطقة.









ونوه إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع في هذا التوقيت بمثابة هدية للمصريين أثناء احتفالهم بعيد الشرطة وثورة 25 يناير ويؤكد المضي قدما نحو التنمية والازدهار.









في السياق نفسه، أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، حيث يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.











ويساهم المشروع العملاق كقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.









كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.











وقال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، إن مصر حققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مئات المشروعات القومية ضمن عملية إصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.











وأضاف أن مشروع الفيروز هو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ويساهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة، حيث يهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية، لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.









وأوضح نقيب الفلاحين، أن مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد تشمل 5906 أحواض المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 حوض على مساحة 4898 فدانًا، والمزرعة "ج" 575 حوضًا على مساحة 1592 فدانًا، ويضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا، وحضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، كما يضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة إلكترونية.









وأضاف عبد الستار: "تستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكي بالمياه العذبة، كما يبلغ إجمالي الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر، وإجمالي أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر، كما جرى تجهيز معمل فحص وتحاليل بیطریة على أعلى مستوى، وتجهيزه للحصول على شهادة الآيزو لفحص عينات الري والصرف ومطابقتها للمعايير المسموح بها، وفحص عينات الأسماك للتأكد من سلامتها من الأمراض، وتجري تغذية الأسماك المستزرعة على أعلاف تجاریة مصنعة وذات مواصفات غذائیة وتصنیعیة فائقة الجودة، وتحتوي هذه الأعلاف على نسبة بروتين خام لا تقل عن 42%، ودهون خام لا تقل عن 10%".









وتابع: "كما يجرى متابعة نمو الأسماك المستزرعة بأخذ عينة من الحوض كل أسبوعين، ووزنها وحساب متوسط وزن السمكة الواحدة وتسجل في السجل الخاص بمتابعة أوزان الأسماك لكل حوض، ويراعى أن تؤخذ العينة من أكثر من مكان بالحوض، وتحسب كمیة العلف اللازمة لتغذية الأسماك بالحوض على أساس الوزن الجدید".