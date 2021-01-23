زي القمر .. هنا الزاهد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.



