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فن

زي القمر .. هنا الزاهد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: 
جميله ااااووى - مشاء الله - زى القمر 

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.
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