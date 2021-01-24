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تعليم

اليونسكو تحتفل بالدورة الثالثة لـ اليوم الدولي للتعليم

الأحد 24/يناير/2021 - 08:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
تحتفل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" العالم  بالدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم (24 يناير) 

وأعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت عنوان "إنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعانى من جائحة "كوفيد-19"". 

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وقالت اليونسكو : لقد حان الوقت لدعم التعليم من خلال النهوض بالتعاون والتضامن الدولي من أجل وضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في مركز عملية الانتعاش.

وسيأتي الاحتفال العالمي بهذا اليوم في ثلاثة أقسام: أبطال التعلّم والابتكارات والتمويل. وسيُنظّم الاحتفال بالشراكة مع مكتب اليونسكو في نيويورك ومقر الأمم المتحدة، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومركز البحوث المتعددة التخصصات، وسيشارك فيه شركاء من التحالف العالمي للتعليم.

ويقوم مركز البحوث المتعددة التخصصات واليونسكو، بالاستلهام من روح اليوم الدولي للتعليم، لقيادة مهرجان الكوكب المتعلّم للاحتفال بالتعلّم في جميع الظروف، ومشاركة الابتكارات التي تساعد كل دارس على إطلاق طاقاته الكامنة بغض النظر عن ظروفه.

جدير بالذكر أن اليوم الدولي للتعليم هو مناسبة سنوية تقام في 24 يناير من كل عام للاحتفال بالتعليم ، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر بموجب القرار 73/25 اعتبار 24  يناير كيوم دولي للتعليم للتأكيد على دوره الأساسي في بناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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