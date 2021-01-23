الباز: شعار الرئيس السيسي لدى افتتاحه مشروع الفيروز"لا نبيع الوهم للناس"

قال الإعلامي محمد الباز، إن اليوم كان مختلفا تماما، فهو يوم مشهود، معقبا: مصر تعيش عصر التحديث بعد أن وصلت الدولة إلى مرحلة مهلهلة.





واكد "الباز" ، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعارا مهما خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، وهو "نحن لا نبيع الوهم للناس"، معقبا: الرئيس اليوم كان يظهر عليه مدى التفاؤل والثقه بما يحدث في مصر.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يفتتح فقط مشروعات اليوم، لكنه أعلن عن بدء التطعيم بلقاح كورونا من الغد، وأن الأولوية ستكون للأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأوضح أن الرئيس أكد أنه تم التعاقد على عدد كبير من اللقاحات مضيفا أن مصر تعاقدت على لقاح من الهند.



واسترسل: وزيرة الصحة ستعلن غدا في مؤتمر صحفي بدء التطعيمات من مدينة الإسماعيلية.