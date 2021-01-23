ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الباز: شعار الرئيس السيسي لدى افتتاحه مشروع الفيروز"لا نبيع الوهم للناس"

السبت 23/يناير/2021 - 10:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
إسراء صبري
قال الإعلامي محمد الباز، إن اليوم كان مختلفا تماما، فهو يوم مشهود، معقبا: مصر تعيش عصر التحديث بعد أن وصلت الدولة إلى مرحلة مهلهلة.

واكد "الباز" ، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعارا مهما خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، وهو "نحن لا نبيع الوهم للناس"، معقبا: الرئيس اليوم كان يظهر عليه مدى التفاؤل والثقه بما يحدث في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يفتتح فقط مشروعات اليوم، لكنه أعلن عن بدء التطعيم بلقاح كورونا من الغد، وأن الأولوية ستكون للأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن الرئيس أكد أنه تم التعاقد على عدد كبير من اللقاحات مضيفا أن مصر تعاقدت على لقاح من الهند.

واسترسل: وزيرة الصحة ستعلن غدا في مؤتمر صحفي بدء التطعيمات من مدينة الإسماعيلية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح "مشروع الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.. اليوم

بآيات من القرآن.. بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروع الفيروز ببورسعيد

فيه شغل كتير.. السيسي: بيجيلي شكاوى من نقص العمالة بالمشروعات |شاهد

شاهد... الرئيس السيسي يتفقد مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

تدشين 34 سفينة.. الرئيس السيسي يستمع إلى مواصفات مراكب الصيد خلال افتتاح مشروع الفيروز

صور تذكارية لـ الرئيس السيسي بعد افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

ترشيحاتنا

تحسن الحالة الصحية للدكتورة عبلة الحكلاوي .. وابنتها تطالب محبيها بالدعاء

الفنان محمد فريد يكشف لـ صدى البلد حقيقة مرضه والصورة المتداولة

اتحاد الكرة يصدم سموحة فى أزمة هدف مباراة بيراميدز الملغي

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بعزل أبو خليفة غدًا

الزمالك فى بيان رسمي: نطالب بالعدالة التحكيمية فى الدورى

مصدر أمني يكشف حقيقة ضبط لص سرق متعلقات ضحايا المنزل المنهار بالمحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية