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مصمم القطار السريع بكندا: سيمثل نقلة حضارية وسكانية لمصر .. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 03:03 ص
القطار السريع
القطار السريع
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إبراهيم القادري
قال وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة windsor الكندية، ومصمم القطار السريع في كندا، إن سرعة إنجاز المشاريع القومية الكبرى في مصر يدعوا للتفاؤل، بشأن إنشاء القطار السريع في المدة المحددة، مؤكدا أن القطارات السريعة بها العديد من أنظمة التحكم بسبب الدخول الآن في الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف المراغي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناة "دى ام سى"، أن القطاع السريع في باريس له غرفة تحكم خاصة بة تستطيع من خلالها متابعة درجة حرارة عجل القطارات وليس موقعه فقط، وهذا أدى إلى تقليل حوادث القطارات لديهم.

وأوضح المراغي ، أن القطار السريع في مصر له العديد من المميزات، ليس فقط في ربط المدن ببعضها؛ ولكن أيضا في تنشيط حركة السياحة، من خلال ربط المدن السياحية بالمدن الأخرى، ونقل البضائع، مؤكدا أن القطار السريع سيمثل نقلة حضارية وسكانية لمصر.

وأشار المراغي إلى أن أمريكا وكندا في ظل جائحة كورونا، ستعلنان قريبا عن مشاريع تحتية، مثل القطارات السريعة، مشيرا إلى أن سرعة القطار السريع تصل الي نصف سرعة الطائرة.

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