مدافع أسوان يعتذر لجمهور الزمالك بعد واقعة الوقوف على الكرة

قدم محمد جابر ميدو مدافع أسوان الاعتذار لجمهور نادي الزمالك بعد قيامه بالوقوف على الكرة في لقاء الموسم الماضي مما آثار غضب لاعبي الزمالك وجماهيره.

وقال ميدو في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، عقب تعادل الزمالك مع أسوان في لقاء اليوم ":"لم أقصد إهانة نادي الزمالك في الموسم الماضي، وأسف على ما حدث مني بالوقوف على الكرة خلال اللقاء، لكن ما حدث كان بسبب عدد من الأمور التي حدثت خلال مجريات اللقاء، وهي التي دفعتني لفعل ذلك.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق أسوان

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سلبيا

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فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت

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فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وواصل النادى الأهلي صدارته للدورى المحلى برصيد 20 نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك وصيفا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بينما تقلد نادى الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.





ويمكن أن يطلق على الشوط الأول شوط الأهداف المهدرة بعدما تعاطف القائم مع زهرة الجنوب ممثل الصعيد ورفض منح الزمالك هدايا بل وحرمت تقنية الفيديو من هدف تم إلغاؤه إلى جانب رفض إحتساب ركلة جزاء بداعى لمس اليد لمدافع أسوان داهخل منطقة الجزاء.





اعتمد لاعبو الزمالك على إرسال الكرات العالية داخل منطقة الجزاء للمنافس ولم بستطع الإستفادة منها وترجمتها إلى أهداف وكانت الغالبية منها صيدا سهلا لدفاعات أسوان.





فيما إعتمد ممثل الصعيد على الهجمات المرتدة وإغلاق الخطوط الخلفية أمام لاعبو الزمالك ولم يظهر أشرف بنشرقي بالشكل القوى خلال مجريات اللقاء رغم وجود مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض والأخير سدد العديد من الكرات القوية برأسه ما شكلت خطورة وتهديدا على مرمى زهرة الجنوب.





عمر ىرضوان حارس أسوان والمنتخب الأوليمبي تألق بشكل لافت وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة التى شنها لاعبو الزمالك واستطاع ان يخرج باللقاء إلى بر الأمان وحرص على نظافة شباكه.





وبدأ اللقاء بضغط زملكاوى واحتسب محمد يوسف حكم اللقاء ركلة حرة لصالح إمام عاشور بعد إرتكاب أحد لاعبى أسوان خطأ وفى الدقيقة الثانية أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة من أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك وتم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء بعد الرجوع الى تقنية الفيديو.

ونجح أحمد سالم صافى فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وواصل الفارس الأبيض الضغط على الخطوط الخلفية وإمتلاك منتصف الميدان وحصل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 12 على ركلة حرة بعد تعرضه للسقوط وسدد مصطفى محمد كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

حاول آبيرى لاعب أسوان اختراق دفاعات الزمالك فى الدقيقة 16 ونجح طارق حامد فى تشتيت الكرة من أمام أقدامه وحصل أحمد فتوح على ضربة ركنية وأنقذت العارضة هدفا محققا فى الدقيقة 18 بعدما سدد يوسف اوباما برأسه قوية وسدد إمام عمر فى الدقيقة 22 كرة قوية تعلو العارضة.

وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة من المغربي أشرف بنشرقى امام منطقة الجزاء وتعلو العارضة وفى الدقيقة 32 تصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لفرصة هدف محقق بعدما سدد محمد أسامة لاعب اسوان كرة قوية داخل منطقة الجزاء ومرر فى الدقيقة 36 احمد سيد زيزو كرة عرضية ليسددها مصطفى محمد برأسه قوية تعلو العارضة وفى الدقيقة 41 أنقذ القائم فريق أسوان من فرصة هدف أول محقق بعدما سدد يوسف أوباما الكرة برأسه قوية تصطدم فى القائم ويمسكها عمر رضوان حارس زهرة الجنوب بصعوب وفى الوقت بدل الضائع رفض حكم الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعى لمس اليد.

واضطر حكم اللقاء محمد يوسف الى إيقاف المباراة بعد إصطدام عمر رضوان حارس مرمى أسوان بزميله من أجل الخضوع الى العلاج وشهدت بداية مجريات الشوط الثاني إرسال هيثم الفيل كرة داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبو جبل حارس الزمالك وقاد فى الدقيقة 50 محمد أسامة لاعب اسوان وارسل كرة طولية الى زميله أبيرى نجح خلالها محمد عبدالغني فى إبعادها عن الخطوط الخلفية.





ومرر فى الدقيقة 51 حازم امام كرة عرضية الى أحمد سيد زيزو امام منطقة الجزاء سددها الاخير بقوة تعلو عارضة حارس مرمى أسوان ومرر أحمد فتوح كرة عرضية فى الدقيقة 52 سددها أوباما بغرابه أعلى عارضة المنافس وأرسل حازم إمام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها يوسف أوباما برأسه تمر غلى جوار مرمى حارس أسوان فى الدقيقة 57 وقاد فى الدقيقة 61 إمام عاشور هجمة عنترية وراوغ مدافعى أسوان ومرر الكرة الى مصطفى محمد الذى لم ينجح فى السيطرة على الكرة.





ولجأ مدرب اسوان علاء عبدالعال الى الدفع فى الدقيقة 62 بالثنائى احمد خالد السيد وعمرو ناصر بدلا من محمد أسامة والكيني جون أبيري من أجل تنشيط النواحى الهجومية ونجح عمر رضوان فى الدقيقة 65 فى الإمساك بإحدى الكرات الخطيرة التى سددها مصطفى محمد برأسه وبالدقيقة 65 أبعد حارس أسوان كرة خطيرة إلى ضربة ركنية ودفع فى الدقيقة 67 البرتغالى جايمي باتشيكو باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من حازم إمام.





وأمسك فى الدقيقة 68 عمر رضوان حارس اسوان كرة قوية سددها يوسف أوباما وسدد إمام عاشور كرة قوية فى الدقيقة 69 تمر غلأى جوار مرمى حارس أسوان وخرج فى الدقيقة 73 محمود حمدى الونش لتلقى العلاج بعد تعرضه إلى الإصابة وراوغ شيكابالا فى الدقيقة 78 لاعبى أسوان وسدد الكرة قوية تمر إلى جوار حارس المرمى وسدد فى الدقيقة 79 إمام عاشور كرة قوية تعلو العارضة.





وأهدر يوسف أوباما فى الدقيقة 81 فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما سدد الكرة برأسه وقام باتشيكو مدرب الزمالك بالدفع باللاعب أسامة فيصل بديلا عنه وكاد أحمد الألفى لاعب أسوان ان يشكل خطرا فى الدقيقة 84 بعدما استغل هجمة مرتدة وهدد الخطوط الخلفية ونجح غمام عاشور فى إيقافه وحصل لاعب اسوان على ركلة حرة.

وأضاع أسامة فيصل فى الدقيقة 89 فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة بغرابة داخل منطقة الجزاء تمر الى جوار مرمى حارس أسوان عمر رضوان ودفع باتشيكو مدرب الزمالك باللاعب فرجاني ساسي بدلا من امام عاشور وحسين فيصل بدلا من أشرف بنشرقي فى الوقت بدل الضائع.