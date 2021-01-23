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فن

جومانة مراد تكشف سر غيابها عن الساحة 7 سنوات

السبت 23/يناير/2021 - 10:26 م
جومانا مراد
جومانا مراد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة جومانا مراد ان السبب الرئيس لغيابها عن التمثيل يعود الى تكوين اسرتها وحرصها على هذا الامر عقب زواجها. 

وقالت جومانا مراد فى لقاء فى برنامج بقناة النهار : ان التمثيل فى دمها وامر يمتعها قبل أن يكون مهنتها الاساسية لكن فى نفس الوقت كنت حريصة على تكوين اسرة وهو الامر الذى دفعها الى الغياب عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات. 

وأضافت جومانا مراد: ان عودتى من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنان يسرا كان نقطة تحول بالنسبة لى وتعد عودة قوية خاصة ان الشخصية كان لحم ودم ولمست المشاهدين وهو ما حمسنى للعمل اضافة الى تعاونى مع الفنانة يسرا التى احب اتعامل معها وكنت اتمنى هذه اللحظة واتمنى أن اكرر أيضا التعاون معها. 

وكانت جومانا مراد رزقت منذ فترة قصيرة بتوام وقامت بالسفر الى امريكا لوضعها هناك وكانت تعانى من بعض الصعوبات فى الحمل وهو الامر الذى دفعها الى السفر للخارج. 
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