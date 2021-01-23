إعادة ضخ المياه بعد إصلاح عطل بقرية السيفا بطوخ





من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة. وأشار "مجاهد" إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل و كود خدمه فورى لتحصيل الفواتير لشركه مياه الشرب بالقليوبيه هو ٥٧٠ للعدادات الميكانيكيه و٥٧٥للعدادات مسبقه الدفع وتسجيل المبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ان الشركة اطلقت مسبقًا تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليويية انه قد تم الانتهاء من اصلاح عطل خط المياه 450مم المغذي لقرية السيفا مركز طوخ. وقالت الشركة انه تم اعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع مرة أخرى بعد الانتهاء من اصلاح العطل.