إعادة ضخ المياه بعد إصلاح عطل بقرية السيفا بطوخ

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليويية انه قد تم الانتهاء من اصلاح عطل خط المياه 450مم المغذي لقرية السيفا مركز طوخ. وقالت الشركة انه تم اعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع مرة أخرى بعد الانتهاء من اصلاح العطل.
من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة. وأشار "مجاهد" إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل و كود خدمه فورى لتحصيل الفواتير لشركه مياه الشرب بالقليوبيه هو ٥٧٠ للعدادات الميكانيكيه و٥٧٥للعدادات مسبقه الدفع وتسجيل المبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ان الشركة اطلقت مسبقًا تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.