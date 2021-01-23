برلماني: زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية يؤكد مساندة الدولة للفقراء

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على سياسة الدولة في مساندة ورعاية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.









وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة تعمل على دعم كافة الفئات بالمجتمع خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي أثرت بالسلب على الجميع والتي على رأسهم العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى ضرورة العمل على دعم الدولة من جانب رجال الأعمال ومساهمتهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجا.









وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكاتف الجميع وعدم الإنخراط وراء الشائعات التي تهدف للنيل من استقرار الوطن واستقرار الوضع السياسي في مصر، منوها على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتقليل نسبة الفقر خلال الفترة المقبلة إلى حد كبير.









يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.









وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.









وفي سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهًا شهريًا للفرد، و1050 جنيهًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.