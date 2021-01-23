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تعليم

لطلاب هندسة القاهرة .. خطوات ورابط التسجيل لتلقي إشعارات التقييمات على منصة بلاك بورد

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
أطلقت كلية الهندسة بجامعة القاهرة رابطًا خاصًا بإرسال إشعارات المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ( بلاك بورد) المتعلقة بمراجعة المواد والبرامج الدراسية ، وعمل التكليفات ونتائج التقييمات التي يتم رفعها بصفة دورية على المنصة ، حيث يقوم الطلاب الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي :
https://outlook.com/cu.edu.eg

ويقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الجامعي الخاص به ، والذي يبدأ بالرقم المكون من 14 خانة ، واستخدام كلمة السر التي يتم إرسالها إلى الطالب من خلال موقع الكلية والمصاحبة لمعلومات الدخول على المنصة .

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وكانت كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد أعلنت عن عقد تدريب أونلاين مشترك مع شركة "أوراسكوم" حول الأمن والسلامة المهنية ، حيث يتم عقد هذا التدريب بدءًا من الأسبوع الثاني والثالث من إجازة نصف العام الحالية ، حيث يتم هذا التدريب عن طريق نظام "الأوشا" ولمدة أسبوع .


ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذا التدريب التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIlhcYWxCb5RWPy0erROT77u0OyR78ZmX5LN279stpwcwWMg/viewform?usp=send_form






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