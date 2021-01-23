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تعليم

عميد تربية موسيقية: الدورات التدريبية متوقفة في الفترة الحالية

السبت 23/يناير/2021 - 11:29 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور كرم ملاك، عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية "مايكروسوفت تيم"، والتى أطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، وتفعيلها "أونلاين"، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، لافتا إلى أن الدراسة سارت دون أى معوقات في العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة 

وصرح الدكتور كرم ملاك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن الكلية أوقفت الدورات التدريبة التى كانت تعدها بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتى جاءت بتعليق الدراسة، وانه لم يتقرر بعد موعد لعودة هذه الدورات مرة أخرى، وهذا ضمن إجراءات التى اتخذتها الجامعة والكلية الحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا بينهم. .

وأشار عميد كلية التربية الموسيقية، إلى أن الكلية تجري عمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر لتجنب حدوث أى إصابات بفيروس كورونا، وان الكلية قد وضعت خطة تقليل العاملين فى الكلية بحيث لا تؤثر على أداء العمل أو تعطيله .

وكان الدكتور ملاك أعلن أن الكلية قررت إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وان الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل بعد قرارات الحكومة ولكن تقرر عودتها من يوم السبت 16 يناير 2020 ولكن بضوابط وشروط.

وأوضح الدكتور ملاك ضوابط وشروط مناقشة الرسائل العلمية وقال إنه تتم مناقشة الرسالة بحضور كل من  الطالب و الدكتور المشرف على الرسالة والمناقشين على الرسالة وبحد أقصى خمسة افراد فقط، وذلك لمنع التكدس والزحام بين الحضور.

وأشار عميد كلية التربية الموسيقية إلى أن سوف تتم إذاعة المناقشة عبر الانترنت وذلك للراغبين في حضور والاستماع إلى المناقشة وان الكلية سوف توفر لهم لينك مباشرا لمشاهدة مناقشة الرسالة.
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