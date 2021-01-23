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برلماني يكشف خطة ممنهجة لتصفية شركة الحديد والصلب

السبت 23/يناير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطوير مجمع الحديد والصلب أفضل كثيرا من تصفيته، فقد اطلعت على الكثير من البيانات أفادت بأن شركة الحديد والصلب قادرة على الإنتاج، وتسديد مديونياتها، وأيضا تحقيق أرباح، معقبا: شركة الحديد والصلب لديها 4 أفران واحد فقط منهم يعمل الان..

وأضاف "درويش" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن الفرن الواحد يستطيع تغطيه التكاليف ويحقق أرباح أيضا، وكشف عن وجود مكاتبات بين شركة الفحم و الحديد والصلب، تفيد بأن الحديد والصلب سددت 906 ملايين جنيه؛ من أجل امداده بالفحم، والامداد لم يتم.

واسترسل: شركة الحديد والصلب تمتلك ملايين الأمتار المربعة بموجب الأصول، ثم نفاجأ بوجود محاولات للاستيلاء على 107 أفدنة منها، معقبا: اكتشفت أن هناك محاولة للاستيلاء على ممتلكات الحديد والصلب، وأقر أن هناك خطة ممنهجة لتصفية الشركة.

وشدد على أن شركة الحديد والصلب تعد قلعة من قلاع الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، فالشركة بها 7000 عامل، منهم 6000 تحت سن الـ60، ووفقا للقانون الجديد لا يمكن منح معاش لمن هم دون الـ60 عاما.. "متسائلا العمال دول هيعملوا إيه؟".
 
وأوضح أن الدولة الآن تبني مصانع ومنشآت لتعزيز الاقتصاد المصري، مستكملا: ما يتم إنفاقه في البنية التحتية يمكن إنفاقه في تطوير مجمع الحديد والصلب وإنقاذ الشركة.
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