من أجل المخدرات.. شاب يصيب شقيقه بطلق ناري بقنا

أطلق شاب طلق ناري، على شقيقه الأكبر، بسبب خلاف على تعاطى المخدرات، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بقنا .









تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة محمد العجمي محمد 20 عامًا، بطلق ناري بقرية الكرنك.





وكشفت تحريات المباحث برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت، أن المتهم في الواقعة سعودى العجمى 17 سنه، شقيق المجني عليه، بسبب تعاطيه للمخدرات و طلبه أموال من شقيقه للإنفاق على شراء المخدرات.





تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجار تلقى المجنى عليه للعلاج اللازم بمستشفى أبوتشت.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



