مونديال اليد.. الدنمارك يتقدم على اليابان في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراة منتخبي الدنمارك واليابان، في اطار منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ27 لكرة اليد للرجال المقامة في مصر ، بتقدم المنتخب الدنماركي بنتيجة17/19.





إفتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة الثانية ليتعادل المنتخب الدنماركي في الدقيقة ذاتها ثم تتقدم ويسير اللقاء على وتيرة واحدة هدف لهدف حتى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء حين يتقدم المنتخب الدنماركي بفارق هدفين 4/6 ، ويواصل التقدم بفضل تألق حارسه نيكلاس لاندين ، لكن المنتخب الياباني يستطيع بسرعته و بفكر مدربه الايسلندي داجور سيجوردسون في مجاراة المنتخب الدنماركي الذي يطلب مدربه نيكولاي ياكوبسن وقت مستقطع في الدقيقة 18 لمحاولة افاقة لاعبيه وتوسيع الفارق وبعد الوقت المستقطع يتسع الفارق لثلاثة اهداف ، لكن المنتخب اليباني يستطيع تقليله لهدف ثم هدفين حتى ينتهي الشوط بفارق هدفين.





وغاب عن اللقاء ميكيل هانسن الذي اراد المدير الفني للدنمارك اراحته للقاءات القادمة.





تقام المباراة على صالة استاد القاهرة ، و يديرها تحكيميًا الطاقم المقدوني جيورجي ناتشيفسكي وسلافي نيكولوف.





يذكر ان ترتيب المجموعة الثانية بالدور الرئيسي قبل هذا اللقاء كالتالي الدنمارك 6 نقاط ، الارجنتين 6 نقاط ، كرواتيا 5 نقاط ، قطر 4 نقاط ، اليابان نقطة واحدة والبحرين بدون نقاط .