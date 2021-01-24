توزيع مئات الكراتين من المواد الغذائية على الأُسر الأكثر احتياجًا في بورسعيد

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن في بورسعيد مئات من كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عنهم، وإنطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عادل اللمعي، الأمين العام للحزب ببورسعيد.
قامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، بتوزيع مئات من الكراتين تحتوى على كافة المواد الغذائية الجافة، علي الأسر الأكثر احتياجا بالأحياء المختلفة، وبالتنسيق مع أمانات الأقسام والوحدات الحزبية، وتحت إشراف أمين تنظيم المحافظة محمد النوساني، جاء ذلك تنفيذا لرؤيه وتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار "كلنا واحد" وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.
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وأكد النائب عادل اللمعي، أن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي لصالح المواطن البسيط في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله.
وأشار الامين العام لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، إلي أن ذلك أيضًا يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال المساهمة في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم.