توزيع مئات الكراتين من المواد الغذائية على الأُسر الأكثر احتياجًا في بورسعيد

وأكد النائب عادل اللمعي، أن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي لصالح المواطن البسيط في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله.

وأشار الامين العام لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، إلي أن ذلك أيضًا يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال المساهمة في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم.