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منوعات

الوفاء.. كلبة تنتظر صاحبها 6 أيام خارج المستشفى

السبت 23/يناير/2021 - 10:43 م
الكلب بونكوك
الكلب بونكوك
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أماني إبراهيم
يقولون إن الكلب أوفى صديق للإنسان، وهذا ما تحقق بالفعل مع أحد المرضى في مستشفى تقع في شمال شرق تركيا، والذي انتظره حيوانه الأليف عند المدخل لمدة 6 أيام حتى خرج من المستشفى.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، عندما تم نقل (جمال سينتورك) بسيارة إسعاف إلى مستشفى (ميديكال بارك) في طرابزون في 14 يناير الجاري، هربت كلبته التي يطلق عليه (بونكوك) من شقتهم وسارت خلفه حتى وصل إلى المستشفى وظلت واقفة هناك على مدار 6 أيام.

وأبلغ موظفو المستشفى عائلة سينتورك عن وجود كلب تابع لسينتورك، ولكن بعد عودة بونكوك إلى المنزل، تمكنت من الفرار مرة أخرى، وعادت إلى المستشفى كل يوم ، حسبما قال مراد إركان ، مدير مركز المرضى الدوليين بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى إن شقة سينتورك كانت قريبة، وإن الأسرة لم تكن متأكدة من كيفية هروب الكلبة، وقال إركان في بيان إن كلبه بونكوك سارت خلفه إلى بوابة المستشفى ورفضت المغادرة لمدة 6 أيام حتى خرج صاحبها.

ولمحاولة طمأنتها تواصل مالكها جمال معها من نافذة غرفته، ولكن صديقته المخلصة ذات الأربعة أرجل رفضت المغادرة حتى غادر سينتورك، وأضاف إركان أن الكلب نال إعجاب العاملين بالمستشفى أثناء مراقبته ، الذين أطعموه وقاموا برعايته.

وعلاقة جمال بالكلبة الوفية ترجع إلى 9 سنوات ماضية، ولهذا فإنها تعد علاقة قوية، وبعد أن سُمح له بالخروج، التقى بها عند بوابة المستشفى.
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