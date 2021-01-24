القومي للبحوث الفلكية: أفضل وقت لمشاهدة عطارد اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية نشهدها اليوم، الأحد، في سماء القاهرة، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له، وتبلغ 18.6 درجة من الشمس.









وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، لـ "صدى البلد"، أن هذا اليوم هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في المساء باتجاه الغرب.









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وأشار إلى أن أفضل وقت لمشاهدة هذا الكوكب في سماء القاهرة يكون بعد غروب الشمس مباشرة.









وكان القومي للبحوث الفلكية أوضح أن الخميس الماضي شهد اقترانا بين القمر والمريخ، حيث تم مشاهدة هذه الظاهرة في سماء القاهرة بالعين المجردة.









ويستقبل المعهد الأسئلة الواردة له ويقوم بالإجابة عنها وشرح وتوضيح هذه الظواهر لهواة الفلك، وعدم تصديق الشائعات التي يتم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.