برلماني: الدولة تبذل جهودا لتحقيق متطلبات الأسر الأكثر احتياجا

ثمن النائب ابراهيم خليفة عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال الدعم النقدى، مشيرًا إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.





وقال "خليفة"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة متطلبات الأسر اكثر احتياجًا والفقيرة من خلال برنامج تكافل وكرامه، لافتًا إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، علاوة على توفير الدعم المادى لهم أيضًا خاصة في تلك الظروف الراهنة التي نشهد فيها انتشار لفيروس كورونا.





وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكاتف كل من الدولة و رجال الأعمال والمستثمارين معا من أجل توفير الدعم المادي لهولاء الأسر التي تعد أكثر احتياجًا، منوهًا على أن هذه الفترة تحتاج تلك الأسر لدعم مادى لمواكبة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على كافة العاملين بالدولة وخاصة العمالة الغير منتظمة.





يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.





وفي سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهًا شهريًا للفرد، و1050 جنيهًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.