أحمد موسى: بورسعيد محافظة حية وبها مشروعات ضخمة وتحتاج لفنادق سياحية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في محافظة بورسعيد، إن محافظة بورسعيد بها كم كبير من المشروعات التنموية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بورسعيد مدينة ومحافظة سياحية لكنها تحتاج إلى أكثر من فندق سياحي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يتم إنفاق أموال ضخمة من أجل إنشاء المشروعات التنموية في محافظة بورسعيد، وما يتم في بورسعيد من مشروعات تعتبر نقطة تحول ومنها مشروع الفيروز للاستزراع السمكي".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



