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رئيس اتحاد اليد: تعادل مصر أمام سلوفينيا أفضل لعدم مواجهة الدانمارك

السبت 23/يناير/2021 - 10:45 م
منخب مصر لكرة اليد
منخب مصر لكرة اليد
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ندى رأفت
أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أهمية مباراة منتخب مصر غدا أمام سلوفينيا، 
وقال: "مباراة غدا مربط الفرس وحريصين على إعداد اللاعبين وهم نفسيا جاهزون للمواجهة، ونقوم باستعدادات خاصة لمباراة سلوفينيا".  

وأضاف هشام نصر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن منتخب مصر سيخوض مباراة الغد للمكسب للحصول على أول المجموعة، لافتا إلى أن المنتخب المصرى لكرة اليد جاهز تماما لمباراة الغد بعد تمارين الاستشفاء.  

وتابع: "مصلحتنا التعادل في مباراة الغد والفوز يخلينا نصعد أول مجموعة، وفرصتنا فى التعادل غدا أفضل لعدم مواجهة الدانمارك"، مؤكدا أن منتخب مصر لكرة اليد أكثر منتخب تأثر بسبب عدم حضور الجماهير.
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