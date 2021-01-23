لميس جابر: الأمريكان كذابين.. ولا يمكن قراءة حدث تاريخي من مرجع واحد

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن المعاصرين هم من يكتبون التايخ وليس المنتصرين لأنه كم من منتصرين وكتب عليهم كلام سلبي، وليس هناك حياد، لأن كل شخص يكتب وجهة نظره، مشيرا إلى أن بعض الفترات التاريخية وجد مؤرخون العطايا فى قصر السلطان فيغدقون عليه والعكس صحيح، لذلك لايمكن قراءة حدث من مرجع واحد.





واعتبرت "جابر" خلال حوارها ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كذاب وكل الأمريكان كذابين، مضيفة:" حينما جاء أوباما إلى جامعة القاهرة، كان خطابه مشابه لخطاب نابليون بونابرت، وكان المنشور الذى أرسله الأخير إلى الشعب المصري قريب مما فعله أوباما.





وأشارت إلى ضرورة الحرص من الخارج، لأنهم يكتبون التاريخ بشكل سياسي وليس بحق، غير بعض المستشرقين القدامي الذى كان التاريخ غايتهم فقط.