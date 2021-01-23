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محافظات

ربة منزل تضع 4 توائم داخل مركز طبي في قنا

السبت 23/يناير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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يوسف رجب

وضعت سيدة فى العقد الثالث من عمرها، 4 توائم، "ولدين و بنتين"، بعد عملية قيصرية ناجحة داخل مركز طبي خاص للنساء والتوليد بمدينة قنا.


وقال الدكتور حمادة سعيد أبورمح، طبيب نساء وتوليد، إن المركز شهد عملية ولادة ناجحة لربة منزل فى العقد الثالث من العمر، رزقها الله بـ 4 توائم "ولدان وبنتان".


وأضاف أبورمح، أن السيدة التى وضعت التوائم الأربعة، سبق لها أن وضعت مرتين قبل ذلك، لكن كانت ولادة عادية.


وأشار أبورمح، إلى أنه يتابع مع ربة المنزل منذ بداية الحمل، و تبين من خلال الأشعة، أنها حامل فى 4 توائم، وهو ما تم التعامل معه باهتمام حرصًا على سلامة الأم و الأطفال.


وأوضح الطبيب المعالج، أن الأطفال حاليًا بالحضانة وحالتهم الصحية جيدة، وسوف يتم خروجهم بنهاية اليوم بعد الاطمئنان عليهم من خلال الملاحظة الطبية إحالتهم.


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ربة منزل تضع 4 توائم داخل مركز طبي في قنا
ربة منزل تضع 4 توائم داخل مركز طبي في قنا
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