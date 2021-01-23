برلماني: الاستزراع السمكي في بحيرة المنزلة دليل نجاح الدولة في استعادة الأمن

أكد النائب اشرف ابو الفضل عضو مجلس النواب، على أهمية التصريحات التي صدرت عن الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح العديد من مشاريع الاستزراع السمكي الهائلة، في بحيرة المنزل، وتأكيده أن ما يحدث في المنزلة يعود الى استعادة الدولة سيطرتها عليها بعد 20 سنة من الانفلات الامني بها، حتى أصبحت قادرة على أن تنتج ما بين 70 و80 ألف طن من الأسماك.





وشدّد أبو الفضل خلال تصريحات له اليوم، أن بحيرة المنزلة عانت بالفعل من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية، موضحا أن رؤية الرئيس السيسي لتنميتها والاستفادة من امكانياتها لتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك حول المنزلة لشىء آخر مختلف.





وأشار عضو مجلس النواب الى ما قاله الرئيس، إلى أن هيبة الدولة تأتي من المشاريع التي تقوم بها لتحسين حياة الناس ومستويات معيشتهم وهو ما كان في المنزلة وفي غيرها.



