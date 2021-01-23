برلماني: الاستزراع السمكي في بحيرة المنزلة دليل نجاح الدولة في استعادة الأمن

أكد النائب اشرف ابو الفضل عضو مجلس النواب، على أهمية التصريحات التي صدرت عن الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح العديد من مشاريع الاستزراع السمكي الهائلة، في بحيرة المنزل، وتأكيده أن ما يحدث في المنزلة يعود الى استعادة الدولة سيطرتها عليها بعد 20 سنة من الانفلات الامني بها، حتى أصبحت قادرة على أن تنتج ما بين 70 و80 ألف طن من الأسماك.
وشدّد أبو الفضل خلال تصريحات له اليوم، أن بحيرة المنزلة عانت بالفعل من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية، موضحا أن رؤية الرئيس السيسي لتنميتها والاستفادة من امكانياتها لتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك حول المنزلة لشىء آخر مختلف.
وأشار عضو مجلس النواب الى ما قاله الرئيس، إلى أن هيبة الدولة تأتي من المشاريع التي تقوم بها لتحسين حياة الناس ومستويات معيشتهم وهو ما كان في المنزلة وفي غيرها.
وأضاف نائب الصعيد ان مشاريع الاستزراع السمكي تحديدا، تحتل اولوية كبيرة، بعد استطاعة مصر أن تكتفي ذاتيا من الأسماك بدرجة كبيرة بسبب هذه المشاريع واستيعاب آلاف من فرص العمل، مضيفا انه لا يسع أي مواطن مصري إلا أن يقف مفتخرا بما يحدث في البلد من مشاريع، وما ينفذ على أرضها من تنمية بفضل رؤى الرئيس السيسي وقيادته.