لن يتلقوا تطعيم كورونا.. الصحة: الحوامل والمرضعات والمصابون بالفيروس

كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ،الشروط التى يجب توافرها لدى المواطنين لتلقى تطعيم لقاح كورونا، بعد الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.





وقال خالد مجاهد خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن تطعيم لقاح كورونا سيكون متاح لكل المواطنيين، عدا من هم دون سن الـ 18، السيدات الحوامل، والمرضعات، إضافة إلى المصابين حاليا بكورونا ، لن يتلقى اللقاح.





وقال: أن بداية من الغد ستتلقى الأطقم الطبية التى تعمل فى الخط الاول لمكافحة كورونا اللقاح، يليها باقي الأطقم الطبية.





وقال متحدث الصحة، أن البداية غدا من مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية أولا ويليها كل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر.





وأشار خالد مجاهد، أن الدولة المصرية، بنهاية الأسبوع ستتلقى الدولة دفعة جديدة من لقاح كورونا.