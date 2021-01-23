فرحتي ما تتوصفش.. تعليق نهى العمروسي على إخلاء سبيل الجنزوري في قضية فيرمونت

أعربت الفنانة نهى العمروسي عن سعادتها، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري، على ذمة التحقيقات ، في قضية التعدي على فتاة في فندق "فيرمونت".





وشاركت نهى العمروسي ، منشورا للنيابة العامة المصرية ، عبر فيسبوك ، جاء فيه "النيابة العامة تامر بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزورى على ذمة التحقيقات ، فى قضية التعدى على فتاة بفندق " فيرمونت" ".





وعلقت نهى العمروسي ، قائلة "الحمد لله يا رب.. فرحتي بخروجه ما تتوصفش، ربنا رده بالسلامة لحضن أمه، كدة فرحتي كملت".





وقال محمد السباعي المحامي بالنقض ، إن النيابة استجابت لما جاء بمذكرة الدفاع ، واصدرت قرارا باخلاء سبيل احمد الجنزورى ، وهذا دليل على فحص النيابة لكل دفع من دفوعنا ، وأنها ستظل هى الخصم الشريف ، يرجح ويدقق؛ ليعلن الحقيقه ناصعة البياض ، وقد يتأخر العدل قليلًا ولكنه يأتى.



