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تعمل بقيمة 8%..شباب الأحزاب: الحديد والصلب تخسر 3 ملايين جنيه يوميا

السبت 23/يناير/2021 - 10:52 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه وفقا للتقارير الاقتصادية، شركة الحديد والصلب تخسر يوميا 3 مليون جنيه، معقبا: تلك الخسارة يتحملها كل المصرينن..وليس مقبول أن نخسر سنويا مليار ونصف المليار جنيه.

 

وأضاف "فريد" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن تقرير الشركة نفسها تعترف  المعدات متقادمة وترجع لفترة الستينيات، معقبا: الشركة تعمل بقيمة 8% من جهدها فقط والباقي أعطال.. متعجبا: 94% من باقي وقتها مهدر في الأعطال.
 
واسترسل: 80% من الإنتاج غير مطابق للمواصفات، منوها إلى أن طن الحديد يتم تصنيعه في الحديد والصلب بتكلفة 19 ألف جنيه ويباع بـ 7000 جنيه..أن الشركة تخسر 11 ألف جنيه لكل طن.

وواصل أن العمالة الشابة في المجمع لا تتجاوز 114 عاملا، وباقي الـ7000 عامل أعمارهم من 50 إلى 60 عاما، بالإضافة إلى وجود نقص في العمالة الفنية، واسترسل: من المتوقع أن ينتج العامل الواحد 48 طنا، ولكنه ينتج 15 فقط.

وأضاف، الشركة لا يوجد بها حصر للأراضي الخاصة بها، وأيضا هناك تعديات على أراضي الشركة ولم يتم إتخاذ أي قرار حيالها، معقبا: هناك واقعة بأن هناك عربية قامت بتحميل 45 ةطن حديد دون أي تدخل من جانب الشركة.

ولفت إلى أن الشركة لديها مايقارب من مليار جنيه ديونات للكهرباء، وأيضا لديها 4 مليار جنيه للغاز، منوها إلى أن الشركة ترغب في تخفيض تكلفة الغاز والكهرباء والفحم 3 سنوات لكي تتمكن من تحقيق الإنتاج.
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